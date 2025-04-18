港男足壓七欖蟬聯最佳隊伍

港足去年初相隔逾半世紀再登亞洲盃舞台，並由陳肇鈞射入賽事史上第1000球；同年12月則在主場舉行的東亞盃外圍賽稱冠，晉身今年7月韓國舉行的決賽周。他們在公眾投票領先下，終順利「冧莊」最佳運動隊伍，第4次贏得此獎項。

謝家榮稱助提升體壇歸屬感

韋斯活：邁向成功開端

港足去年憑杭州亞運代表隊得獎，今屆則首次以大港腳名義獲得殊榮。兩次均有份參與的謝家榮表示，連續兩屆出席頒獎禮讓他感覺有歸屬感。他又提到兩屆得獎參與度不同，去年得獎感受更深，「上年以亞運隊身分得獎，自己身分較重要、參與度較高。這次大港腳得獎出場時間較少，但仍很高興身在其中，感激所有球員、教練和職員的貢獻」。港足隊長葉鴻輝則第3次隨港足得獎，稱這次得獎對比往屆大眾氛圍稍遜，故得獎有點意外，認為這為6月亞洲盃外圍賽迎戰印度隊注下強心針。

與去年獲獎不同，港足今年主教練由安達臣換上韋斯活。這名領軍連續8場國際賽不敗的英籍教頭說，港足能獲獎項認可對球員、足總都是好事，形容這只是邁向成功的開端，「我們每次都渴望爭逐勝利，頒獎禮讓不同項目的港隊代表聚首一堂，證明香港運動員能在國際舞台有一番作為」。