港男足壓七欖蟬聯最佳隊伍

【明報專訊】今屆傑運最佳運動隊伍獎項競爭依舊激烈，結果由中國香港男子足球代表隊力壓男子七人欖球代表隊等隊伍蟬聯獎項。連續兩屆有份得獎的門將謝家榮認為，再次得獎能感受足球作為體壇的一分子。
港足去年初相隔逾半世紀再登亞洲盃舞台，並由陳肇鈞射入賽事史上第1000球；同年12月則在主場舉行的東亞盃外圍賽稱冠，晉身今年7月韓國舉行的決賽周。他們在公眾投票領先下，終順利「冧莊」最佳運動隊伍，第4次贏得此獎項。
謝家榮稱助提升體壇歸屬感
韋斯活：邁向成功開端
港足去年憑杭州亞運代表隊得獎，今屆則首次以大港腳名義獲得殊榮。兩次均有份參與的謝家榮表示，連續兩屆出席頒獎禮讓他感覺有歸屬感。他又提到兩屆得獎參與度不同，去年得獎感受更深，「上年以亞運隊身分得獎，自己身分較重要、參與度較高。這次大港腳得獎出場時間較少，但仍很高興身在其中，感激所有球員、教練和職員的貢獻」。港足隊長葉鴻輝則第3次隨港足得獎，稱這次得獎對比往屆大眾氛圍稍遜，故得獎有點意外，認為這為6月亞洲盃外圍賽迎戰印度隊注下強心針。
與去年獲獎不同，港足今年主教練由安達臣換上韋斯活。這名領軍連續8場國際賽不敗的英籍教頭說，港足能獲獎項認可對球員、足總都是好事，形容這只是邁向成功的開端，「我們每次都渴望爭逐勝利，頒獎禮讓不同項目的港隊代表聚首一堂，證明香港運動員能在國際舞台有一番作為」。