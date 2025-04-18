石偉雄膺十傑「運動員生涯畫圓滿句號」

退而優則教 盼同時發展寵物產業

33歲的石偉雄去年在巴黎奧運男子跳馬以第14名完成，另在體操世界盃分站共取1銀1銅。他在今屆傑運傑出男運動員公眾投票居次，僅次於獲膺星中之星的「劍神」張家朗，終第6次當選。最後一次以運動員身分得獎的他，致辭時感謝各界在過去26年運動員生涯陪伴和支援，「很感謝你們見證、陪伴我成長，體諒我不足，希望在未來範疇繼續為體育界貢獻」。

石仔其後接受傳媒採訪，指出不少運動員去年取得佳績，得獎有點意想不到，認為這代表大家肯定其過去20多年努力和成就，「最重要大家記得曾經有一個石仔賣命的付出，如果只是賣命卻拿不到成績，未必能拿到此獎項」。退役後隨即轉任全職教練的他，稱仍有掛念自己受訓的時間，但強調總有退役的時候。他表示除了希望續為香港體操努力，在前年領養一隻狗後，更萌生投身寵物產業的念頭，「領養狗之後，對牠的起居飲食、所有事都要了解，所以想學多點、認識多點」。