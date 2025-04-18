張家朗江旻憓膺傑運星中之星 連續四屆奪最高殊榮 張：感謝教練團讓我奧運再圓夢

文：余瑋、林欣澤；圖：鍾林枝

這項港協暨奧委會主辦的年度盛事，今屆續設4個組別獎項，包括傑出男、女運動員的「十傑」、1隊最佳運動隊伍和3隊香港最佳運動組合；傑出男、女運動員最高票者獲封「星中之星」，得分比率為評審團50%、公眾投票30%及本地體育傳媒20%。

江旻憓壓何詩蓓首奪最高榮譽

因公事缺席 離港前拍片答謝

今屆5名傑出男運動員為去年巴黎奧運男子花劍個人賽蟬聯金牌的張家朗、上月退役的「跳馬王子」石偉雄、港乒一哥黃鎮廷、香港網球一哥黃澤林，以及首獲獎的巴黎殘奧硬地滾球男子BC1級個人賽金牌得主龍子健。

公眾投票得票最多的張家朗，最終大熱連續4屆當選星中之星。重登「世一」寶座的他，台上發表得獎感言時說，傑運是每年是成績表讓運動員肯定自己表現，開心再獲獎，不忘多謝教練Greg 等團隊在巴黎奧運前辛苦準備，助他發揮應有水平，「讓我在奧運可以再次實現夢想」；上月底邁阿密公開賽歷史性殺入男單32強的黃澤林連續3屆入十傑，因身在海外準備比賽的他未能出席。透過片段表示：「我們運動員繼續努力，一齊為香港取得更多更好成績，搏盡無悔。」

女將「五傑」則是去年巴黎奧運首奪女子重劍金牌後隨即退役的江旻憓、「香港女飛魚」何詩蓓、空手道的劉慕裳、乒乓的杜凱琹，以及巴黎殘奧硬地滾球雙金得主何宛淇。最終江旻憓力壓公眾投票居首的何詩蓓，首度當選星中之星。

江旻憓因公事昨晚未能到場，她事前在機場離港前拍攝了片段，稱很遺憾未能出席頒獎禮，感謝過去所有教練和團隊，「好掛住你們，祝所有運動員身體健康、開開心心、夢想成真，回來見」。

杜凱琹三膺十傑 認曾有退役念頭

鄧謝配男花劍隊蟬聯最佳組合

日前重返賽場的何詩蓓，稱獎項肯定她過去一年努力，就未能星中之星四連霸，她認為江旻憓去年表現確印象深刻，「奧運金牌不是每個人都可取到，她是實至名歸。我亦對自己去年表現成績感到自豪，知道自己已盡努力」；三度獲獎的杜凱琹在台上發言一度感觸，她事後亦解釋去年起伏大，巴黎奧運後確有想過退出，卻在年底單打和混團賽有成績，「好奇妙的一年，證明這不是自己一人能做到，隊友團隊在身邊日復一日幫助，令我才能繼續打」。

至於3支最佳運動組合，為第五度獲獎的新科羽毛球亞洲賽混雙冠軍「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪、張家朗領銜的男子花劍隊並連續兩屆獲獎，以及巴黎殘奧奪金的硬地滾球BC3級混雙隊伍何宛淇／謝德樺；男子冰球港隊則獲「最具體育精神獎」。