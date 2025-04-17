勇士闖NBA季後賽鬥火箭 畢拿居里合轟75分擒灰熊 喻二人如羅賓蝙蝠俠

勇士日前因在最後一場NBA常規賽主場不敵洛杉磯快艇，在西岸跌至第7名，隊史第4次落入附加賽，前3次均未能勝出，包括曾在2021年被灰熊淘汰無緣季後賽。昨仗再與灰熊爭晉級，勇士球星占美畢拿是役初段已發揮其「Playoff Jimmy」威力，帶領球隊在第2節一度握有20分優勢，半場亦以67：55領先。

魔術淘汰鷹隊 晉季後賽遇綠軍

灰熊下半場雖有球星摩蘭特在一次進攻中落地扭傷，需離場治理，他之後服用止痛藥再次上陣，但當時仍藉謝倫積遜及迪士蒙班尼連番發炮，戰畢3節追至僅落後3分，灰熊更在最後一節反超，但主隊的勇士有貢獻37分的史堤芬居里在此節獨取15分，加上灰熊在尾段發生界外球5秒違例下，勇士終在主場以121：116擊敗對手，收下隊史附加賽首勝，晉級季後賽首圈後將對2號種子的火箭；灰熊則將與薩克拉門托帝王與達拉斯獨行俠的勝方，爭奪8號種子席位。

對於這場勝仗，年屆35歲的占美畢拿賽後形容自己是蝙蝠俠身邊的羅賓，「我認為任何球隊在擁有我的情况下都有機會獲勝，但我知道每支球隊擁有居里也是同樣道理，那我就扮演羅賓，他是我的蝙蝠俠」。

另一邊廂，奧蘭多魔術昨在頭場的東岸季後附加賽靠後備兵高爾安東尼攻入全隊最高26分，領銜主場以120：95大勝有取得28分的主將崔爾楊格連續吞下兩次技術犯規（T-foul）而被趕出場的亞特蘭大鷹隊，鎖定東岸7號種子席位，將在季後賽首圈惡鬥衛冕之師的2號種子「綠軍」波士頓塞爾特人。

4軍今續演附加賽爭晉級

其餘兩場季後附加賽方面，由東岸第9名的芝加哥公牛今早主場迎戰第10的邁阿密熱火，這是兩隊連續第3年在附加賽交手，前兩年均由後者取勝；西岸第9的帝王則緊接主場對第10的獨行俠，今季常規賽皆由帝王勝出。