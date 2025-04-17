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體育

體壇快訊：紅館月底辦全運籃球測試

【明報專訊】粵港澳全運會U22籃球測試賽將於本月26至27日下午於紅磡香港體育館舉行。協辦賽事單位的香港東方，昨在社交網專頁開放門票登記的連結予公眾，每人限登記一次，先到先得派完即止。首日賽事為永倫對滿貫、香港U22對香港東方，次日為冠軍賽及季軍賽。

獅城水手亞冠盃2決戰沙迦

亞冠盃2昨演兩場4強次回合，其中新加坡的獅城水手雖作客0：1不敵澳職球會FC悉尼，但總比數仍贏2：1，殺入決賽。至於阿聯酋的FC沙迦在主場以2：0擊敗沙特的艾塔亞文，總比數反勝2：1，將在下月18日與獅城水手爭冠。

中超浙江外援墮樓亡

加蓬足協昨發布訃告，表示效力中超球隊浙江隊的加蓬國腳亞倫布彭扎（Aaron Boupendza）於內地的住所內從高空墮樓身亡，終年28歲，並對其家人致以誠摯慰問。這名鋒將過去曾效力法國球會波爾多，今年1月才轉投浙江隊，上陣6場已貢獻4個入球及2次助攻。

學界三籃周末展開

第3屆「GA110 全港學界3人籃球賽」將於本周六至下月11 日舉行，涵蓋195間香港中、小學及8間大學參與。賽事首獲中西區康樂體育會支持，中、小學初賽本月19、20及26日於小西灣漢華中學舉行；5月11日在堅尼地城士美菲路體育館舉行總決賽，同日上演大專及中、小學校際賽。去年大專男、女子組冠軍由香港中文大學和香港理工大學奪得；中學男、女子組冠軍為喇沙書院和浸信會永隆中學。

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