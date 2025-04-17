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體育

理文極刑戰挫大埔 菁英盃決戰南區

【明報專訊】賽馬會菁英盃昨晚上演另一場4強，理文在旺角大球場與大埔於法定時間踢成1：1，加時未分勝負要互射12碼，最終大埔兩名哥倫比亞籍外援均射失，理文勝4：2，晉身下月1日下午舉行的決賽與冠忠南區爭冠。

大埔賽前宣布早前已簽入的哥倫比亞籍前鋒伊達里奧正式加盟及披9號球衣，昨仗即任正選，聯同奇雲巴迪及奇雲莫雷拉，共起用3名哥倫比亞籍外援；理文由18歲門將潘尚希把關，前場續有艾華頓及安尼亞等主力攻堅。

大埔今季港超3鬥理文皆勝，包括上月底作客大炒7：3。上半場大埔曾有奇雲莫雷拉曾將球撞入網但越位在先，半場互無紀錄。下半場58分鐘再有黃金機會，然而奇雲巴迪單刀射斜；戰至82分鐘，理文打破僵局，後備入替的羅沙於禁區內被奇雲莫雷拉踢跌，球證廖國文直指12碼，安尼亞主射中鵠。不過，奇雲莫雷拉於補時3分鐘將功補過，在混戰中勁射中楣彈入，為大埔法定時間逼和1：1，但中場謝臣及後備入替的陳肇鈞先後傷出。

大埔兩哥倫比亞籍外援宴客

加時上、下半場雙方未增添紀錄，包括尾段艾華頓兩次攻門均錯失，以及大埔中場帕特華維迪直射罰球中楣，結果要互射12碼分勝負。雙方首兩輪皆中，大埔第3及4輪的伊達里奧及奇雲莫雷拉均射高；理文左閘立花稜也射入，終勝4：2，今季首勝大埔，第三度晉身菁英盃決賽。

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