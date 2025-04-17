「港體壇奧斯卡」傑運今頒獎 張家朗江旻憓劍指星中星

被譽為香港「體壇奧斯卡」的「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮，今晚7時將於灣仔香港會議展覽中心舉行，公布各大獎項得主。去年巴黎奧運為港隊勇奪奧運金牌的張家朗及江旻憓，力圖齊做「星中之星」。

這項由港協暨奧委會主辦的年度盛事，今屆繼續設有4個組別獎項，包括各5名「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」、1隊「香港最佳運動隊伍」和3組「香港最佳運動組合」。今屆53個體育總會共提交116個提名，最終會由評審團、傳媒及公眾投票選出得主。

根據2月起為期一個月的公眾投票走勢，「香港劍神」張家朗與「香港女飛魚」何詩蓓分別於傑出男、女運動員票數領先，除了勢成為「十傑」，衛冕奧運男子花劍金牌的張家朗，有望連續4屆成為「星中之星」；日前重返賽場的何詩蓓，則要跟去年巴黎奧運首奪女子重劍金牌的江旻憓爭逐最高殊榮。

傑出男運動員緊隨排名，依序為上月退役的「跳馬王子」石偉雄、乒乓球的黃鎮廷、羽毛球的李卓耀，以及上月底邁阿密公開賽歷史性殺入男單32強的香港網球一哥黃澤林；傑出女運動員公眾票數第2至5名，分別為江旻憓、桌球的吳安儀、空手道的劉慕裳及乒乓球的杜凱琹，巴黎殘奧雙金得主的硬地滾球星將何宛淇排第6，有機會後來居上。

港足最佳隊伍公眾投票領先七欖

此外，去年贏得最佳運動隊伍的中國香港男子足球代表隊，在公眾投票暫領先男子七人欖球代表隊，力爭第4度問鼎獎項；最佳運動組合票數前兩名，為剛首奪亞洲賽冠軍的羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，以及張家朗領銜的男子花劍隊。