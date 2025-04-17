明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

「港體壇奧斯卡」傑運今頒獎 張家朗江旻憓劍指星中星

【明報專訊】傑運頒獎禮 港台電視32台 晚上19：00直播

被譽為香港「體壇奧斯卡」的「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮，今晚7時將於灣仔香港會議展覽中心舉行，公布各大獎項得主。去年巴黎奧運為港隊勇奪奧運金牌的張家朗及江旻憓，力圖齊做「星中之星」。

這項由港協暨奧委會主辦的年度盛事，今屆繼續設有4個組別獎項，包括各5名「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」、1隊「香港最佳運動隊伍」和3組「香港最佳運動組合」。今屆53個體育總會共提交116個提名，最終會由評審團、傳媒及公眾投票選出得主。

根據2月起為期一個月的公眾投票走勢，「香港劍神」張家朗與「香港女飛魚」何詩蓓分別於傑出男、女運動員票數領先，除了勢成為「十傑」，衛冕奧運男子花劍金牌的張家朗，有望連續4屆成為「星中之星」；日前重返賽場的何詩蓓，則要跟去年巴黎奧運首奪女子重劍金牌的江旻憓爭逐最高殊榮。

傑出男運動員緊隨排名，依序為上月退役的「跳馬王子」石偉雄、乒乓球的黃鎮廷、羽毛球的李卓耀，以及上月底邁阿密公開賽歷史性殺入男單32強的香港網球一哥黃澤林；傑出女運動員公眾票數第2至5名，分別為江旻憓、桌球的吳安儀、空手道的劉慕裳及乒乓球的杜凱琹，巴黎殘奧雙金得主的硬地滾球星將何宛淇排第6，有機會後來居上。

港足最佳隊伍公眾投票領先七欖

此外，去年贏得最佳運動隊伍的中國香港男子足球代表隊，在公眾投票暫領先男子七人欖球代表隊，力爭第4度問鼎獎項；最佳運動組合票數前兩名，為剛首奪亞洲賽冠軍的羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，以及張家朗領銜的男子花劍隊。

上 / 下一篇新聞