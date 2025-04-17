阿士東維拉絕地反擊差一步 PSG險勝闖歐聯4強 賽前播錯歐霸歌曲

阿士東維拉今季近17次主場賽事錄得11勝6和未嘗一敗，不過該隊昨面對PSG上半場初段明顯「未入局」下，踢至27分鐘已被客軍邊衛阿舒拉夫夏基美及紐奴文迪斯阿歷山大各入1球，總比數落後至1：5。惟未有放棄的維拉，7分鐘後先由中場泰利文斯遠射「省」中對方守將建功，展開絕地反擊。

維拉次回合反勝3：2 總比數輸4：5

艾馬利盛讚麾下 放眼英超爭歐聯席

阿士東維拉今季近17次主場賽事錄得11勝6和未嘗一敗，不過該隊昨面對PSG上半場初段明顯「未入局」下，踢至27分鐘已被客軍二閘阿舒拉夫夏基美及紐奴文迪斯阿歷山大各入1球，總比數落後至1：5。惟未有放棄的維拉，7分鐘後先由中場泰利文斯遠射「省」中對方守將建功，展開絕地反擊。

換邊後進一步搶攻的維拉，在55及57分鐘由約翰麥甘尼及安斯干沙連下兩城，亦將賽事推向高潮。不過表現神勇的PSG門將基安盧基當拿隆馬，其後接連救出拉舒福特的勁射、泰利文斯的近門頭槌及馬高阿辛斯奧的單刀攻門，加上PSG後衛韋利安柏祖及時護空門擋出伊恩馬特臣完場前最後一擊的凌空抽射，全場攻門多達17次、9次命中目標的維拉終在次回合反勝3：2，但總比數仍輸4：5，以一球之差含恨出局。值得一提的是，是役賽前維拉主場工作人員「擺烏龍」，結果將歐聯主題曲播錯變成歐霸主題曲，令場面一度尷尬。

屈堅斯遭福仔搶正選 季後去留成疑

由陷入落後4球絕境，到只差一步完成神奇追平，維拉主帥艾馬利賽後大讚麾下球員表現無懈可擊，「今（昨）夜我為他們所做的一切，感到非常驕傲自豪。這場賽事清楚證明我們有能力在歐聯這個最高水準的舞台，交出令所有球迷滿意的表現。如今我們要做的，是在最後6輪聯賽做到最好，為爭取下季歐聯入埸券努力」。艾帥又點名表揚此仗錄得4次成功過人，並交出1次助攻的拉舒福特「在球隊如魚得水，希望我們可以下季再續前緣」。不過有人歡喜有人愁，已連續3場賽事被貶後備的奧尼屈堅斯，是役最後15分鐘方入替「福仔」，而且表現也碌碌無為，有傳艾馬利已着手考慮該英格蘭鋒將與拉舒福特二人下季的去留問題。

與此同時，下半場中後段一度飽吃驚風散的PSG，翼鋒奧士文尼迪比利就承認球隊表現未符理想，「是的，我們曾一度以為射入第2球後就晉級在望，結果這種心態令下半場變得非常艱難。所以我們必須要在4強賽事對自己有更高要求」。