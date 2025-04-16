紐卡素挾強勢逼「宮」 不敗即升季席 主帥賀維肺炎留院續缺席

紐卡素vs.水晶宮

now621台 明晨02：30直播

紐卡素去年尾至今年1月中期間，曾在各賽事連續9仗連捷，其後9仗卻表現欠穩下錄得4勝5負，之後又在英聯盃決賽力挫利物浦，結束70年頂級賽事錦標荒，且在英超連贏4場，現以31戰得56分升上前四，倘若明晨迎戰水晶宮不敗，便可肯定壓過聯賽兩連敗的諾定咸森林登上「三哥」之位。

紐卡素過去5仗入12球，入球功臣包括獨取3球的鋒將哈維班尼斯、入兩球的前鋒阿歷山大伊沙克、中場辛度東拿利、般奴古馬雷斯、積及梅菲，以及入1球的守將丹般恩，故此入球者不拘一格下，勢令上場英超作客大敗在曼城腳下的中游分子水晶宮再受考驗。

惟紐卡素收到壞消息，過去數天身體不適的47歲英籍主帥艾迪賀維證實患上肺炎，已無緣上輪英超主場領軍以4：1大勝曼聯的他，將續缺席迎戰水晶宮，以及下周日凌晨作客阿士東維拉，並將續由其兩名副手天杜爾和格拉美鍾斯一起暫代領兵。賀維在聲明中表示：「非常感謝所有與紐卡素和足球社區有聯繫的人，感謝你們的溫馨祝願。你們對我和我的家人來說意義重大。」至於對「紅魔」建功的古馬雷斯則說：「過去一周對賀維是艱難的。他是球隊成功的功臣之一。當我們踏足球場，便會為他而戰。」

般茅小勝富咸 脫6場不勝頹勢

此外，般尼茅夫昨在英超藉翼鋒安東尼施美安開賽53秒一箭定江山，主場以1：0擊退富咸，結束6場聯賽不勝頹勢，賽後與富咸同是32戰得48分分列第8及9位。值得一提的是，富咸是役下半場欲換走中場沙沙盧傑時，職員與第4球證出現溝通問題，結果錯誤調走了翼鋒賴恩施斯隆，而第4球證則以球例禁止被換下的球員再度進場為由拒絕更正。