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2025年4月16日星期三
皇馬絕處迎阿仙奴 強攻唯一出路 比寧咸無視落後3球劣勢 盼扭轉敗局迎狂喜之夜
國米回師主場撼拜仁 雙鋒態佳利保勝果
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拿玻里大勝守次席 兩前「魔將」包辦入球
馬體會入兩極刑贏華拉度列
足壇快遞：大埔理文菁英盃爭入決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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