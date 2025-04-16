體壇快訊：香港金牛簽兩CBA前將

貝姬絲膺狀元投達拉斯

WNBA昨舉行本年度選秀會，其中來自康乃狄克大學的23歲後衛派治貝姬絲（Paige Bueckers）獲達拉斯飛馬選中成為狀元。至於同樣來自康大的後衛陳凱玲則在第3輪第30位獲金州女武神選中，成為首名踏上WNBA舞台的台裔球員。

太陽炒主帥貝頓賀沙

今季緣盡NBA季後賽的鳳凰城太陽，昨宣布解僱上任僅一季的主帥貝頓賀沙，亦是球隊近3季第3度換帥。另外，NBA季後附加賽今早開打，頭場由東岸第7的奧蘭多魔術主場迎戰第8的亞特蘭大鷹隊，尾場則由西岸第7的金州勇士迎戰第8的孟菲斯灰熊。

薩維利夫慕尼黑賽晉次圈

ATP慕尼黑網球公開賽昨展開正賽，主場出戰的頭號種子兼世界二哥阿歷山大薩維利夫，在男單首圈輕鬆直落兩盤淘汰年初在香港公開賽封王的法籍好手阿歷山祖梅拿，晉16強後將鬥德籍同胞艾特馬亞。另外，19歲美籍新星錢亮拿於首圈不敵荷蘭籍好手奇克斯普出局。