國米回師主場撼拜仁 雙鋒態佳利保勝果

要數歐洲球壇近期狀態最佳的球隊之一，各賽事近12場錄得9勝3和的「藍黑軍」定必榜上有名，該隊今季攻守表現同樣出眾，其中前線的杜林及馬天尼斯各賽事分別已攻入17及20球，後者在歐聯更有7球進帳。此外，國米今屆歐聯11仗只曾被對手攻入3球，防守穩固程度可見一斑。難怪國米主帥施蒙尼恩沙基賽前也表示：「今季球隊人腳較充裕且質素平均，我們有信心可在主場更進一步。」

拜仁攻強守弱 卡尼獨力難支

比起勢盛的國際米蘭，拜仁慕尼黑今季在德甲及歐聯均予人攻強守弱之感。雖然哈利卡尼在歐聯個人獨取10球位列射手榜第3位，但該隊近5場賽事皆未能保清白身，而且合共失掉10球。上周德甲聯賽2：2賽和多蒙特一役，今季已屢次犯錯的韓國國腳中堅金玟哉又再次因失位，連累球隊先告失守。惟在防線兵源緊張下，據報有傷在身的金玟哉今仗仍要隨隊出征米蘭。雖然形勢處於下風，但拜仁主帥高柏尼仍自信滿滿，「我相信球隊有能力及有決心反客為主，重新在客場搶回出線主導權」。