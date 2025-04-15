NBA技術教練訪港 指導本地籃球員

【明報專訊】NBA技術及運動表現教練米克艾堅遜上周五起一連4日來港舉辦訓練營，昨於香港理工大學指導本地籃球員。應屆香港甲一男子籃球聯賽總冠軍的南華射手林民淇透露將轉投香港東方，並表示這次訓練幫助他學習如何在心理上適應新環境，同時香港東方宣布另一射手蘇柏軒亦從南華加盟。
林民淇證來季轉投香港東方
米克艾堅遜昨到理文為林民淇、效力應屆女甲總冠軍荃灣的陳詠琛，以及寶覺中學主將吳嘉樂等共6名港將，參與主辦單位「LEAVESFIT運動員訓練中心」舉行的訓練營，着重控球、傳球和投籃等基本功，並提供體能訓練。24歲的林民淇透露來季將由南華轉投香港東方，「『Men sir』巴拿莫域（香港東方主教練）有個特質令我很想跟隨他，不論場內場外他均會教我做人處事，有好像爸爸的感覺協助我成長，加上我自12歲已效力南華，想離開這個舒適圈」。
同場的陳詠琛認為今次訓練更着重細節，「我覺得這個教學方式是我們香港人應該要學習的事情，很多時候都是得過且過，但事實上細節才是最重要」。
寶覺小將吳嘉樂獲讚具備潛力
至於首次來港的米克艾堅遜點名讚揚吳嘉樂，「他具備一定潛力，能夠滿足我的標準，給我留下印象」。曾與超過100名NBA球員合作的艾堅遜，被問到今季將會支持哪支球隊成為總冠軍，他雖沒表明立場，但特別提到大熱門之一的東岸一哥克里夫蘭騎士，「看到這支球隊的比賽非常有趣，我知道該隊球員有多努力，他們的技術水平是如何」。