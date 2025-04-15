NBA技術教練訪港 指導本地籃球員

林民淇證來季轉投香港東方

米克艾堅遜昨到理文為林民淇、效力應屆女甲總冠軍荃灣的陳詠琛，以及寶覺中學主將吳嘉樂等共6名港將，參與主辦單位「LEAVESFIT運動員訓練中心」舉行的訓練營，着重控球、傳球和投籃等基本功，並提供體能訓練。24歲的林民淇透露來季將由南華轉投香港東方，「『Men sir』巴拿莫域（香港東方主教練）有個特質令我很想跟隨他，不論場內場外他均會教我做人處事，有好像爸爸的感覺協助我成長，加上我自12歲已效力南華，想離開這個舒適圈」。

同場的陳詠琛認為今次訓練更着重細節，「我覺得這個教學方式是我們香港人應該要學習的事情，很多時候都是得過且過，但事實上細節才是最重要」。

寶覺小將吳嘉樂獲讚具備潛力

至於首次來港的米克艾堅遜點名讚揚吳嘉樂，「他具備一定潛力，能夠滿足我的標準，給我留下印象」。曾與超過100名NBA球員合作的艾堅遜，被問到今季將會支持哪支球隊成為總冠軍，他雖沒表明立場，但特別提到大熱門之一的東岸一哥克里夫蘭騎士，「看到這支球隊的比賽非常有趣，我知道該隊球員有多努力，他們的技術水平是如何」。