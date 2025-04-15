NBA常規賽煞科 西岸季後賽席「大亂鬥」 勇士負快艇須戰附加賽

夏登取39分10助攻「雙雙」奠勝

勇士、快艇、丹佛金塊及明尼蘇達木狼昨在煞科戰前戰績僅差一場，各隊需為直入季後賽而奮戰。其中勇士主場與快艇上演生死戰，這場賽果將決定兩隊的季後賽命運，前者是役收窄至9人輪換，次節也一度領先12分，但快艇前鋒利安納該節攻入10分，助球隊以60：58反超完半場。兩隊換邊後打得緊湊，多次交換領先，而「咖喱仔」史堤芬居里在最後一節轟入18分，令雙方完成4節打成111：111平手，需以加時賽分勝負。

河村勇輝謝幕戰創得分新高

來到加時賽，35歲「大鬍子」後衛夏登射入兩記三分球兼獨取12分，終帶領球隊作客以124：119擊敗勇士，而金塊及木狼同日分別以126：111和116：105力克侯斯頓火箭及猶他爵士後，令勇士跌至西岸第7，將在明早附加賽與灰熊爭入季後賽，後者昨日收起大部分主力下，讓日本籍控衛河村勇輝後備上陣交出NBA生涯新高12分、5個籃板及5次助攻，結果主場以132：97大破達拉斯獨行俠。

對於勇士繼去年後再需打附加賽，未必有足夠休息時間，另一主將祖利蒙特格連賽後強調他們並非「老人家」，「我愛我們的『老人家』，我們是高水平的籃球運動員，必須全力以赴，我們會沒事的。如果今晚感到疲勞，你應該待在家裏」。

總結西岸最終排名，以68勝14負鎖定隊史最佳紀錄的奧克拉荷馬雷霆及火箭分列首兩名直入季後賽；3號種子的洛杉磯湖人將在首圈對6號種子的木狼；4號種子的金塊對5號種子的快艇。至於另一場附加賽，由排名第9的薩克拉門托帝王硬碰排第10的獨行俠。