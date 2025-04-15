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體育

曼聯遭紐卡素季內雙殺 篤定寫隊史英超得分新低

【明報專訊】曼聯在英超又輸一場。他們昨作客紐卡素改以二號門將比恩迪亞把關，但防線錯漏百出下，終以1：4大敗在紐卡素腳下，今季兩循環慘遭雙殺，更糟糕的是「紅魔」此役後，篤定創下隊史征戰這聯賽的最低分羞家紀錄。

比恩迪亞頂替奧拿拿把關現失誤

曼聯這仗正選陣容中，最大變動要數上周中歐霸8強首回合作客打和里昂中兩度犯錯招失的門將奧拿拿被收起，改由比恩迪亞臨危受命。惟開賽初段曾「食詐糊」的主隊紐卡素，戰至24分鐘仍由中場辛度東拿利先拔頭籌。雖然阿歷真度加拿祖37分鐘為紅魔扳平，惟換邊後喜鵲翼鋒哈維班尼斯梅開二度，加上般奴古馬雷斯77分鐘把握比恩迪亞傳球失誤單刀破門，終令曼聯繼首循環主場負0：2後，作客再以1：4慘敗，而各賽事近4仗則錄得2和2負。

曼聯今季英超已落敗14次，追平去季所創的球會史上單季輸波次數最多紀錄。目前曼聯32戰僅積38分，即使他們最後6仗全勝取18分，完季時最多仍只得56分，比2021／22年賽季的舊有最低聯賽積分紀錄（58分）還要少兩分。此外，「紅魔」至今聯賽只入38球，如未能在剩餘6仗多取7球或以上，便會打破隊史塵封36年的英格蘭頂級聯賽最少入球紀錄。

舒克斯拉傷大腿 無緣歐霸迎里昂

禍不單行的是，紅魔鋒將約舒亞舒克斯此役因拉傷大腿須由球會職員攙扶離場，賽後主帥魯賓艾摩廉證實，該荷蘭射手已無緣周五凌晨歐霸次回合主場迎戰里昂。艾摩廉又強調下仗的重要性，「我不會為球隊的表現找藉口辯護，聯賽榜的排名已經說明一切。不過我們會繼續向前看，尤其是即將對里昂的重要一戰，我們會集中精神做到最好」。

紐卡素在主場擊敗曼聯錄得本土賽事五連勝，目前在英超31戰得56分排第4，而且擁有比隨後的曼城、車路士及阿士東維拉少踢1場的優勢。由於英格蘭隊已鎖定歐洲足協系數前兩名，因此英超下季將有5支球隊可出席歐聯，意味「喜鵲」有望繼2023／24年球季後，隔一季即重返歐聯賽場。

至於遙遙領先次席阿仙奴達13分的榜首利物浦，如下輪聯賽作客李斯特城凱旋，而「兵工廠」作客葉士域治敗走的話，「紅軍」即可提早5輪封王。

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