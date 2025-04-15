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體育

鄧謝配亞洲賽凱旋返港 謝影雪：拍檔和新教練推動「復合」

【明報專訊】港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪前日在羽毛球亞洲賽奪冠，是港隊時隔11年再次稱霸此項目。「鄧謝配」昨晚凱旋抵港獲親友接機，「阿雪」表示，拍檔俊文的鼓勵及新教練的加入，是她回歸賽場主因，另透露傷病控制穩定，本月底的蘇迪曼盃乃至世界賽，以及年底粵港澳全運會，都不會為自己訂立目標，「一場一場打」。

不為未來訂目標 「一場一場打」

鄧謝配相隔4個月再度合作，是繼2014年李晉熙／周凱華後，另一對稱霸亞洲賽的港隊混雙組合。二人昨晚由寧波返港獲親友到機場接機，謝影雪的愛犬「啤啤」亦有現身。

謝影雪今年1月接受盆腔畸胎瘤手術，兩周前決定復出，她昨笑言復出乃被動之舉，主因受拍檔鄧俊文關心及鼓勵她重返賽場，「另外有新教練加入，我也想試吓是否有進步空間」。鄧俊文指新教練的戰術帶來新思路，謝影雪坦言未完全實踐，但奪冠如夢想成真：「你讓我想100次我都沒想過！」

謝影雪透露已靠食藥穩定病情，月底會伙拍俊文出戰在廈門舉行的蘇迪曼盃，未來重心是8月法國世界賽及年底全運會，但不會給自己設定目標，「一場一場打」。

港羽主帥肯定新雙打教練部署

放眼蘇迪曼盃分組賽取兩勝

港隊總教練黃綜翰稱，確有調整鄧謝配訓練方式，稱阿雪回歸即奪冠亦證其能力。他也肯定新教練的戰術，稱隨着兩名馬來西亞同胞、新任雙打教練顏瑋宏及陳斌生加入，教練團隊已齊人，冀港隊今年更上一層樓。陳斌生亦對鄧謝配予以讚賞，「將來肯定有能力打得更好」。港隊與國家隊、泰國、阿爾及利亞隊於蘇迪曼盃同處A組，黃綜翰稱會全力爭取擊敗阿爾及利亞及泰國隊。

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