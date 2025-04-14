港殘劍主場奪9金5銀6銅 余翠怡獨攬3金成大贏家

寓賽於操備全殘運 湯雅婷：戰術變化需加強

香港相隔9年後再舉辦殘疾劍擊國際賽，港隊在首日已包攬重劍及佩劍賽金牌，巴黎殘奧代表余翠怡及隊友范佩珊昨來到女子A級花劍決賽合演「香港內訌」，前者以15：10勝出，繼重劍及佩劍賽後奪得本屆個人第3金，另一港將林嘉雯亦摘得銅牌。41歲的余翠怡賽後坦言雖參賽對手的數量及水平不如世界盃，但比賽過程中不時面對港隊隊友讓她感到奇妙。另邊廂，同為巴黎殘奧港將的湯雅婷在女子B級花劍決賽以15：10擊敗隊友鍾婉萍，湯雅婷認為這次做到備戰年底全國殘疾人運動會的效果，「11月全運會的國內選手水平較高，港隊仍需在戰術上加強變化，以提升競爭力」。

男子組方面，港隊男將鄺遠興在首日A級重劍及佩劍項目奪得兩金，昨再闖入A級花劍決賽，惟以9：15不敵阿根廷籍劍手Carlos Freitas摘亞。鄺錦興仍對成績表示滿意，「沒有想過昨日可以取得兩個第一名，花劍本身亦不是我專項，賽果都有點意外」。20歲美港混血兒小將陳曦亦收穫2金1銅，他稱主場觀眾支持讓他更有動力發揮應有水平。