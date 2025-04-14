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體育

大埔榜首戰遭東方逼和 李志堅稱非最壞結果仍掌爭冠主導權

【明報專訊】港超昨榜首大戰演「入球騷」，大埔縱有射手盧卡斯早段梅開二度，但作客旺角大球場兩度領先兩球下仍被東方逼和3：3，各得一分。大埔主教練李志堅賽後稱賽果非最差，仍掌爭標主導權，「仲有4場聯賽，只要自己唔失分，我們就是冠軍」。

大埔今季聯賽兩鬥東方取1和1負，包括上月中主場負1：3，不過昨仗開賽2分鐘已先開紀錄，中鋒盧卡斯把握東方右閘賀爾回傳犯錯截球單刀得手火速領先，這名35歲巴西籍射手4分鐘後接應伊高沙托尼罰球傳中頭槌頂入，6分鐘為「綠戰士」領先2：0。大埔逼搶令東方後場疲於奔命，不過31分鐘，賀爾將功補過禁區頂遠射世界波死角入網，半場追回一球。

入球騷各取3球 大埔多踢一場領東方理文4分居首

李志堅：餘4輪只要不失分就是冠軍

大埔55分鐘由伊高沙托尼熨遠柱再下一城，但5分鐘後，東方左閘亞歷斯祖傳中，馬希偉門前撞入追成2：3。盧卡斯65分鐘被換出，由後衛奇雲莫雷拉入替。東方尾段圍攻，亞歷斯祖禁區內被馬卡雷拿從後撞跌，球證直指12碼，射手巴科爾84分鐘操刀中鵠，終逼和3：3各得一分，大埔賽後20戰45分續居首，東方與理文均踢少一場落後4分緊隨；北區在榜尾戰憑黃偉國梅開二度，主場以3：1挫港會，20戰18分升第7，港會11分續包尾。

大埔緊接要應付兩場盃賽大戰，先是周三晚賽馬會菁英盃4強對理文，下周日足總盃4強再鬥東方。聯賽尚餘4輪，主教練李志堅稱仍掌主導權，「今場取1分的結果不是最壞，英超利物浦都可失分，為何港超Big 4不可失分？仲有4場聯賽，只要自己唔失分我們就是冠軍，相對無咁被動，希望自己生生性性，盡力去爭」。

2455人入場創今季聯賽新高

昨仗有2455人入場，屬今季聯賽入場新高，連同盃賽僅次於大年初二高級組銀牌決賽的4495人。大埔門將謝家榮稱這仗勢均力敵，場內氛圍感受到大戰氣氛，「未能取得3分是可惜，但東方從來不易應付，我們未能贏是唔好彩，但唔輸亦有點運氣。對手韌力強，我們已盡晒力」。

東方主教練盧比度稱昨仗激烈有6個入球，相信球迷都會享受其中，「我們開賽犯錯，但努力追趕，總括取得1分我是滿意」。

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