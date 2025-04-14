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2025年4月14日星期一
鄧謝配羽毛球亞洲賽混雙初奪金 兩周前定「復合」 放眼世界賽全運再爭佳績
黃鎮廷陳顥樺WTT乒乓太原站男雙負國家隊奪銀
歐鎧淳本地賽客串蝶泳享受過程 證7月出戰世界賽50背
利物浦挫韋斯咸拋離阿仙奴13分
郭俊廷破港青紀錄膺系列賽百米飛人 許懷熙標槍稱王
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大埔榜首戰遭東方逼和 李志堅稱非最壞結果仍掌爭冠主導權
陳晉一開齋絕殺 領上海申花中超挫浙江升榜首
港殘劍主場奪9金5銀6銅 余翠怡獨攬3金成大贏家
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【明報專訊】（請看附圖）
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