體壇快訊：NBA名宿戴歷羅斯下月1日訪港

艾卡拉斯蒙地卡羅賽封王

西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯昨雖在蒙地卡羅網球大師賽男單決賽先輸一盤3：6，但他在隨後兩盤共做出5次破發，加上意大利籍對手梅薩迪疑有傷下，終連贏兩盤6：1、6：0稱王，艾卡拉斯相隔13個月後再贏得屬ATP千分級的大師賽冠軍，也是他個人職業生涯第18座冠軍頭銜。

拜仁言和多蒙特續領利華6分

拜仁慕尼黑昨在德甲「國家打吡」主場與多蒙特半場互交白卷，雖換邊後落後一球下藉兩名後備兵拉菲爾古里路及基拿比的入球反超，但在75分鐘被對手中堅華迪馬安頓補射扳平，兩隊終踢成2：2，拜仁續領先同日失分的次席利華古遜6分，後者有缺陣逾1個月的科利安華迪斯傷癒復出，惟仍主場跟柏林聯悶和0：0。

巴塞小勝雷加利斯續守西甲榜首

巴塞隆拿昨在西甲藉對方守將的烏龍球作客以1：0小勝雷加利斯，賽後31戰70分續居榜首。國際米蘭則在意甲主場以3：1輕取卡利亞里，同樣穩佔聯賽榜首；祖雲達斯主場以2：1險勝萊切，而阿特蘭大憑前鋒列迪古及中場柏沙歷上半場各建一功，主場以2：0力挫博洛尼亞，結束三連敗頹勢。