歐鎧淳本地賽客串蝶泳享受過程 證7月出戰世界賽50背

歐鎧淳昨於女子50蝶初賽游出29.50秒居小組第一，但總成績排第11無緣決賽。她表示旨在享受過程及調整狀態，「想游些沒壓力的項目」。32歲的歐鎧淳與同組11歲小泳手同場競技有講有笑，她打趣道：「可能是年齡最大和最細的泳手同場，很開心。」

麥世霆張心悅膺計時賽男女子最佳

Stephanie透露將會備戰世界賽的50米背泳，並指出此項目與100背不同，需採用新訓練方法。對於2028年洛杉磯奧運泳賽增50米項目，她認為能提供更多機會予不同運動員，至於會否6次征奧則言之過早。

此外，港隊的麥世霆與張心悅分別獲得這次賽事的最佳男、女泳手。其中麥世霆100蛙決賽游出1分00.97秒，距他去年所創香港紀錄僅差0.02秒；張心悅以1分02.43秒於100背奪冠。馬紫玲與李芯瑤也各獲1金1銀。女將譚凱琳50蝶以總排名第2闖決賽，終選擇退賽。

至於何甄陶則以22.15秒創個人最佳成績稱霸男子50自，即將踏入28歲的他坦言：「這個年紀要突破自己不易，即使進步一點，仍感到鼓舞。」他下月將赴歐參賽，亦備戰粵港澳全運會。