明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

歐鎧淳本地賽客串蝶泳享受過程 證7月出戰世界賽50背

【明報專訊】第68屆體育節長池游泳計時賽昨續在香港體育學院舉行，奧運「五朝元老」歐鎧淳（Stephanie）出戰非主項的50米蝶泳，初賽獲小組第一，但總成績排11名無緣決賽。她笑言旨在享受過程，透露將於7月的世界賽出戰50米背泳。

歐鎧淳昨於女子50蝶初賽游出29.50秒居小組第一，但總成績排第11無緣決賽。她表示旨在享受過程及調整狀態，「想游些沒壓力的項目」。32歲的歐鎧淳與同組11歲小泳手同場競技有講有笑，她打趣道：「可能是年齡最大和最細的泳手同場，很開心。」

麥世霆張心悅膺計時賽男女子最佳

Stephanie透露將會備戰世界賽的50米背泳，並指出此項目與100背不同，需採用新訓練方法。對於2028年洛杉磯奧運泳賽增50米項目，她認為能提供更多機會予不同運動員，至於會否6次征奧則言之過早。

此外，港隊的麥世霆與張心悅分別獲得這次賽事的最佳男、女泳手。其中麥世霆100蛙決賽游出1分00.97秒，距他去年所創香港紀錄僅差0.02秒；張心悅以1分02.43秒於100背奪冠。馬紫玲與李芯瑤也各獲1金1銀。女將譚凱琳50蝶以總排名第2闖決賽，終選擇退賽。

至於何甄陶則以22.15秒創個人最佳成績稱霸男子50自，即將踏入28歲的他坦言：「這個年紀要突破自己不易，即使進步一點，仍感到鼓舞。」他下月將赴歐參賽，亦備戰粵港澳全運會。

上 / 下一篇新聞