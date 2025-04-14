黃鎮廷陳顥樺WTT乒乓太原站男雙負國家隊奪銀

「黃陳配」黃鎮廷／陳顥樺在太原站16強及8強同以直落3局淘汰日本及新加坡隊組合，至4強更以3：1擊敗次號種子韓國組合林鐘勳／安宰賢，進而在昨晚挑戰首號種子國家隊的向鵬／徐瑛彬。黃陳配首局領前3：2後，被對方連取6分拉開至落後3：8下，以6：11告負。二人次局表現拘謹，結果先輸8分下以3：11再失一局。

松島輝空橋本帆乃香稱王封后

「黃陳配」第3局的表現開放不少，起板次數明顯增多，與對方扯成均勢，而彼此得分梅花間竹，黃陳配雖在扳平5：5後失掉3分，卻及時調整連取6分，以11：8追至局數落後1：2。第4局港隊乘勝追擊先取首兩分，之後與對手「咬得緊」，先後3次打和，惜在最後的關鍵兩分失守，終以9：11力戰而敗，屈居亞軍。

另外，日本隊的松島輝空及橋本帆乃香分別在男、女單決賽，以4：3和4：0挫韓國隊的安宰賢及中國澳門隊的朱雨玲稱王封后；女雙韓國組合金娜英／柳韓娜在決賽以3：2險勝國家隊的陳熠／徐奕摘冠；而金娜英亦與林仲勛在混雙決賽以3：1挫國家隊薛飛／錢天一奪金。