鄧謝配羽毛球亞洲賽混雙初奪金 兩周前定「復合」 放眼世界賽全運再爭佳績

「鄧謝配」在去年底戰畢國際羽聯（BWF）年終賽後，因謝影雪今年1月須切除盆腔畸胎瘤而開刀，加上腳傷舊患而休養，雙方短暫「拆伙」，鄧俊文隨後與另一港將吳芷柔合作出戰多項國際賽，並拿下兩座錦標。隨着謝影雪養傷結束，二人終相隔4個月「復合」參戰亞洲賽。結果二人表現神勇，以5號種子身分連過4關兼不失一局殺入決賽，包括於4強以直落兩局21：16、21：17擊敗國家隊「世一」組合蔣振邦／魏雅欣。

決賽挫日本隊 港第2對混雙亞洲冠軍

在決賽面對8號種子的日本隊組合綠川大輝／齋藤夏，過去雙方僅曾在去年中國公開賽交手過一次，當時鄧謝配於16強以局數1：2反負。昨仗一對港將在首局發揮出色，中段打出一段5：0攻勢後拉開12：6，最終以21：15先拔頭籌。惟鄧謝配在次局打成4：4後連番失誤遭對方打出一段7：1攻勢身陷劣勢，其後二人力追下一度追至15：17，但終未能平反敗局，以17：21被扳平局數，亦是今屆賽事首次失局。

鄧俊文／謝影雪在決勝局重拾勇態，多次主動進攻得手，早早拉開比數，而現場觀眾亦不時大呼「香港隊加油」助聲威，最終二人以21：13取勝，最終交戰約1小時後以局數2：1力克綠川大輝／齋藤夏，不但是二人首次在亞洲賽登頂，亦是繼2015年的李晉熙／周凱華後，歷來第2對在亞洲賽奪金的港隊混雙組合。

謝影雪：港隊需要我便會全力以赴

賽後二人透露直至兩周前才決定「復合」參賽，謝影雪表示：「在手術後我沒想過未來的打算。去年在年終賽時我曾想過這會自己最後一次國際賽，直到我兩個星期前，才終於下定決心復出，如果港隊需要我，我只要能打便會全力以赴。」

對於今次勝利，鄧俊文表示在4強擊敗國家隊「世一」組合一役為二人打下了強心針，「但該仗體能上對我們消耗較大，亦令此仗精力方面有些欠缺，慶幸我們能頂得住，尤其決勝局失誤減少早早拉開比數後相對好打」。至於接下來的目標，他明言二人將先於月底的蘇迪曼盃爭牌，其後再放眼多項世巡賽，以至今夏的世界賽及年底的粵港澳全運會，續為港隊爭取佳績。

同日其餘亞洲賽戰果方面，國家隊名將陳雨菲在女單決賽以局數2：1反勝隊友韓悅封后；泰國隊名將維迪辛則在男單決賽領先一局下，藉國家隊的陸光祖在次局中段因傷退棄戰而稱王。至於國家隊的劉聖書／譚寧在女雙決賽以直落兩局擊敗日本隊勁旅志田千陽／松山奈未奪冠；而馬來西亞隊的謝定峰／蘇偉譯則以局數2：0挫國手陳柏陽／劉毅贏得男雙。