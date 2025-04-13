史諾：沙拿續約展利物浦野心 領軍迎韋斯咸爭返勝軌

利物浦vs.韋斯咸 now611 / 621台 晚上21：00直播

沙拿今季各賽事已入32球及22次助攻，日前與合作8年的利物浦續約至2027年6月。英國《每日電訊報》報道，其周薪維持高達40萬鎊（約400萬港元），每季至少入20球等就能激活獎金條款；《利物浦回聲報》報道，這名32歲埃及國腳的妻子和兩名女兒在英國生活安定，又認為沙特阿拉伯聯賽缺乏激情和魅力，是他不願離開主因之一，並引述消息人士說，「即使可賺更多錢，他不希望像（前隊友）沙迪奧文尼那樣去沙特後，遠離了球壇關注」。

信有助吸引更多球星來投

利物浦雖在英超領放次席阿仙奴高踞榜首，但各項賽事近4場僅1勝3負，包括上場聯賽作客2：3不敵富咸。主帥史諾出席對韋斯咸的賽前記者會時表示，很高興沙拿完成續約，展示紅軍想延續多年成功的野心，「這有助我們今夏簽入想得到的球員，因為一名效力8年入球無數的球星選擇續約留下」。他相信沙拿即使6月將年屆33歲，仍可保持體能狀態，「年齡總是取決球員心態，我們相信他職業生涯未到尾聲，未來兩年可延續過去7、8年的表現，讓球隊下季更強大」。

轉會新聞專家羅曼奴報道，利物浦緊接將宣布與33歲隊長中堅華基爾雲迪積克同樣續約兩年，但右閘阿歷山大阿諾特預計完季約滿後，以自由身轉投西甲班霸皇家馬德里。

曼聯征紐卡素近績差

比恩迪亞或代奧拿拿把關

另一邊廂，力爭前五歐聯席位的紐卡素同晚主場對曼聯，「喜鵲」近5次對「紅魔」贏4次，包括去年底聯賽作客奧脫福球場贏2：0；曼聯上周中歐霸8強首回合作客里昂，門將奧拿拿兩度犯錯致補時被逼和2：2。《每日郵報》報道，紅魔今季聯賽成績已無關痛癢下，主帥魯賓艾摩廉今仗或讓奧拿拿休息，改由副選門將比恩迪亞把關。至於在聯賽榜緊隨曼聯排第14的熱刺，同晚則會作客狼隊，力爭近兩個月以來聯賽再連捷。