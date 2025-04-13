報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年4月13日星期日
鄧謝配羽毛球亞洲賽混雙坐亞望冠 4強淘汰國家隊世一組合 寫港隊近10年最佳成績
復出戰100蛙封后 認曾萌生退意 何詩蓓：懷念有目標追
傑志吞理文4蛋爭標渺茫 卡度素季後離帥位
全運港隊甄選賽決出5男5女戰保齡球群眾項目
約基治全季場均三雙 史上第3人
體壇快訊：黃陳配WTT太原賽爭男雙冠軍
SUN周日體育直播賽程
史諾：沙拿續約展利物浦野心 領軍迎韋斯咸爭返勝軌
迪布尼傳射 曼城反勝水晶宮暫升第4
足壇快遞：美斯勢續約國際邁阿密
SUN周日體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
鄧謝配羽毛球亞洲賽混雙坐亞望冠 4強淘汰國家隊世一組合 寫港隊近10年最佳成績
復出戰100蛙封后 認曾萌生退意 何詩蓓：懷念有目標追
傑志吞理文4蛋爭標渺茫 卡度素季後離帥位
全運港隊甄選賽決出5男5女戰保齡球群眾項目
約基治全季場均三雙 史上第3人
體壇快訊：黃陳配WTT太原賽爭男雙冠軍
SUN周日體育直播賽程
史諾：沙拿續約展利物浦野心 領軍迎韋斯咸爭返勝軌
迪布尼傳射 曼城反勝水晶宮暫升第4
足壇快遞：美斯勢續約國際邁阿密
鄧謝配羽毛球亞洲賽混雙坐亞望冠 4強淘汰國家隊世一組合 寫港隊近10年最佳成績
復出戰100蛙封后 認曾萌生退意 何詩蓓：懷念有目標追
傑志吞理文4蛋爭標渺茫 卡度素季後離帥位
全運港隊甄選賽決出5男5女戰保齡球群眾項目
約基治全季場均三雙 史上第3人
體壇快訊：黃陳配WTT太原賽爭男雙冠軍
史諾：沙拿續約展利物浦野心 領軍迎韋斯咸爭返勝軌
迪布尼傳射 曼城反勝水晶宮暫升第4
足壇快遞：美斯勢續約國際邁阿密
prev
next