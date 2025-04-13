體壇快訊：黃陳配WTT太原賽爭男雙冠軍

港男花世青團賽列第9

鄭鐵男、林浩朗、陸浚諾及蔡子樂組成的港隊，昨在劍擊世青賽青年組男子花劍團體賽16強以39：45不敵日本隊，轉戰名次賽後連贏3仗以第9完成。女子組方面，​​港隊派出陳諾思、黃諾頤、黃純一及莊韻諺在16強以35：45負波蘭隊，惟之後大勝哈薩克隊終位列15名。

王雨晨桌球世界賽外圍賽晉第3圈

港將王雨晨原定前晚於桌球世界賽外圍賽次圈面對蘇格蘭籍的前世界冠軍杜迪，惟後者因涉嫌性侵兒童暫時被世界職業桌球協會禁賽下，王雨晨自動晉級第3圈，明鬥英籍球手米爾堅斯。傅家俊則今午在第3圈對另一英籍選手史拉沙。

港女籃緣盡亞洲盃正賽

中國香港女子籃球代表隊昨午在國際籃聯（FIBA）亞洲盃B級東亞區外圍賽次戰，雖戰畢第3節時一度以48：43反超東道主的蒙古隊5分，但被對手在末節打出22：9攻勢下，最終以57：65落敗，球隊吞下兩連敗後宣告無緣晉級正賽。