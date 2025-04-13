全運港隊甄選賽決出5男5女戰保齡球群眾項目

本月5、6日及昨日進行的甄選賽，共吸引77支男子隊伍和18支女子隊伍參賽，決出5男5女代表香港出賽。前港將甘兆麟、謝仲賢、謝樂生、黃子維及麥卓賢組成的Brilliancy在男子組取得總分3516分，每局平均219.8分；同為前港將吳紫燕、陳淑嫻、譚舜而、李詠茵及梁芝榕組成的Sisterhood則以總分3437分，每局平均214.8分勇奪資格。兩隊將參與單打賽、雙打賽及5人隊際賽3個項目。

胡兆康盼保齡初登群項助推廣

2014年仁川亞運男子5人賽銅牌得主甘兆麟表示，成員雖各有正職且訓練時間有限，但仍希望實現再次站上頒獎台的夢想。女將李詠茵則表示距離上次組隊已有至少7年，目標是發揮最佳表現。

至於現役港隊代表胡兆康雖因全職身分無法參賽，但他鼓勵參賽者享受比賽氣氛，挑戰自我，他也提到保齡球首次成為全運會群眾項目，希望未來能有更多推廣活動。

全運會香港賽區統籌辦主任楊德強亦到場與球手交流，並稱甄選賽反應熱烈，吸引90多隊近500名球手參賽，亦會將賽事經驗用於商討正賽觀眾席安排。他又表示接下來周末的場地單車及沙灘排球，連同4月底的籃球及5月底的劍擊項目，屆時基本上所有香港進行的賽事皆完成測試賽。