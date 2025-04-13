傑志吞理文4蛋爭標渺茫 卡度素季後離帥位

被噓多仗 卡帥：球迷有權失望

東方大埔今演榜首戰

理文昨開賽3分鐘由翼鋒艾華頓罕有地用右腳射近柱破網火速領先。理文中堅杜度31分鐘接應罰球頭槌再下一城，加上安尼亞與保利臣下半場58至60分鐘內連入兩球，終4：0大勝傑志，賽後19戰41分升上第2名，落後榜首大埔3分。今晚6時在旺角大球場上演東方對大埔的榜首大戰。大埔領先東方4分但多踢一場，不過有一周時間備戰，反觀東方在上周三賽馬會菁英盃以0：1負南區而4強止步。

傑志聯賽兩連敗兼吞今季第5場敗仗後，20戰35分續排第4，餘下4輪聯賽落後踢少一場的大埔9分。

今季傑志由菁英青訓總監卡度素升任主教練，這名42歲葡籍教頭賽後確認未獲續約，將於完季後離隊，並透露上仗賽後已通知了球員，「這是球會的決定，我想踢出精彩足球，但正如你們看到，並沒有吸引到球迷。我合約將到期，所以對球會是非常簡單的決定，我會在下月25日完季後離開」。對於最近多仗均被傑志球迷「柴台」，他稱理解情况，「當很多場都未能勝出時，球迷有權失望，但我為球員每周嘗試踢出的足球方式感到驕傲」。效力傑志多年的羅梓駿說：「以前傑志贏了好多冠軍，不過強隊交替期是必經階段，餘下賽事每個傑志球員都要為自己而戰」。