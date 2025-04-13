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體育

復出戰100蛙封后 認曾萌生退意 何詩蓓：懷念有目標追

【明報專訊】港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）休戰近4個月後，昨在香港體育學院舉行的體育節長池游泳計時賽復出，順利在100米蛙泳決賽以1分08.49秒封后。她賽後透露假期早段確實萌生退意，但懷念作為運動員追逐目標的動力，最終選擇重返賽場，並計劃出戰7月的長池世界賽和年底的粵港澳全運會。

27歲的何詩蓓去年底短池世界賽締造200米自由泳三連霸後放假思考去向，兩周前透過社交網帖文宣布「重新出發」，原定這次計時賽報名50自和100蛙，最終僅出戰後者，昨早初賽先游出1分10.76秒總成績首名晉級。人氣爆棚的她賽後即被多名參賽泳手包圍詢求合照及簽名，過程長達5分鐘。

下月赴歐出戰 放眼世界賽全運

未想參加洛杉磯奧運與否

作為下午100蛙決賽唯一年齡突破20歲的泳將，Siobhan全程領先並以1分08.49秒奪冠。她賽後坦承放假前半段時間沒游水萌生退意，直至上月才考慮重回泳池，正因最懷念「做運動員有個目標」這一推動力。如今復出首戰取勝，她說：「很開心游回這個感覺。」

談及休賽期最享受的時光，Siobhan笑道：「假期和家人有很多相處時間，之前飛來飛去少見面，能長時間和她們一起真的很開心。」她補充會回歸100及200自，但暫時不會想到2028年洛杉磯奧運，只會逐年計劃，「始終我未試過休息這麼長時間，不知道對水平是否有影響」，稱今年聚焦恢復最佳狀態，不會給自己太大壓力，下月將赴歐洲參加環地中海游泳系列賽，並計劃出戰7月在新加坡舉行的長池世界賽，以及11月全運會。

張心悅兩背泳項目穿金戴銀

體育節長池計時賽另有多名港將出戰，張心悅以2分11.29秒、30.63秒分別於女子200背和50背穿金戴銀；馬紫玲於200自決賽以2分01.08秒封后，在50自僅負新星李芯瑤得亞軍；男子組方面，18歲「蛙王」麥世霆在200蛙初賽游出2分11.33秒，接近他2月創下的2分11.07秒香港紀錄，決賽再以2分11.60秒封王，另於50蛙摘銅。何甄陶在50蝶決賽游出24.25秒，以0.01秒之差不敵李昇海居亞。

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