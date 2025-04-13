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體育

鄧謝配羽毛球亞洲賽混雙坐亞望冠 4強淘汰國家隊世一組合 寫港隊近10年最佳成績

【明報專訊】香港羽毛球隊混雙組合鄧俊文／謝影雪於寧波舉行的亞洲賽愈戰愈勇，昨於4強以直落兩局21：16、21：17擊敗世界排名第一的國家隊組合蔣振邦／魏雅恩，讓港隊得以繼2015年的李晉熙／周凱華後，相隔10年再次勇闖混雙決賽挑戰冠軍。

首度躋身亞洲賽混雙4強、世界第6的「鄧謝配」，賽前與國羽組合蔣振邦／魏雅恩4度交手均鎩羽而歸。鄧謝配於昨日首局開賽先落後，但在調整陣腳後愈戰愈勇，一度連取7分反先，終以21：16先下一城，次局面對對手積極反撲亦未有懼色，再以21：17奠定勝局首闖決賽，創下2016年搭檔以來於亞洲賽最佳成績。

鄧謝配在去年底BWF世巡賽年終賽後曾短暫「拆伙」，近年傷病纏身的謝影雪其後在社交網站透露需接受畸胎瘤切除手術，今次賽事是她休戰近4個月後與鄧俊文攜手再踏國際賽舞台，在新任港隊混雙教練顏瑋宏指導下煥發朝氣，於亞洲賽首圈以來的4場比賽保持不失局。

前港隊組合李晉熙／周凱華曾於2014年首奪混雙亞洲賽冠軍，翌年則於決賽不敵印尼隊組合奪亞，是次鄧謝配將是港隊相隔10年再闖亞洲賽決賽，今將與日本隊組合、8號種子的綠川大輝／齋藤夏爭冠，後者於4強以局數2：1反勝印尼隊組合晉級。

另外，泰國隊名將維迪辛在男單4強以直落兩局挫新加坡隊星將駱建佑，將與國家隊的陸光祖爭冠。女單國家隊名將陳雨菲在4強以直落兩局淘汰韓國隊的沈有振，今與隊友韓悅爭后冠。至於男、女雙決賽戲碼則分別由國家隊的陳柏陽／劉毅對馬來西亞隊的謝定峰／蘇偉譯，以及國家隊的劉聖書／譚寧大戰日本隊的志田千陽／松山奈未。

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