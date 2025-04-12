體育節為全運預熱 李思穎等3港將任大使

李思穎料全運測試賽全項皆戰

李思穎、手球代表李文雅及退役欖球運動員姚錦成獲委任今屆體育節大使，李思穎冀藉此鼓勵更多市民關注體育賽事。香港國際場地盃暨全運場地單車測試賽本月19至21日將於香港單車館舉行，Ceci預計參加所有項目，對全能賽及捕捉賽最有信心，「因為捕捉賽在亞洲賽取得好成績，所以也希望測試賽能有好的名次，但重心仍是全能賽」。她之後計劃參與日本賽、公路及場地單車全國賽和場地單車世界賽，為年底全運會作準備。

此外，香港將主辦全運男子手球項目，女子手球則於廣東汕頭舉辦。李文雅對此感可惜，但認為香港能夠主辦全運已是一大盛事，「無論舉行男、女子項目，都能夠推動手球發展」。

今屆體育節本月至9月全港將舉辦超過50項體育活動，為11月的粵港澳全運會預熱，今起一連兩日在愉景新城舉行的嘉年華設有10多項運動試玩攤位，包括劍擊、棍網球、跆拳道等體育示範，並有攤位介紹全運比賽場地及兩隻海豚吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」。