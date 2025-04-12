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體育
2025年4月12日星期六
曼聯僅和里昂失先機 奧拿拿嘴炮後出洋相 艾摩廉極力護航
車路士歐協聯3蛋贈歷基亞
訪港曼聯名宿約基學冲奶茶 嘆後輩難及三冠王班底
沙拿續約利物浦兩年 稱留效因信能贏更多冠軍
麥巴比控PSG欠薪4億兼誹謗
足壇快遞：傑志迎理文 盡餘力爭標
SAT周六體育直播賽程
鄧謝配亞洲賽鎖定獎牌 晉級過程不失一局 今碰國家隊爭入決賽
體育節為全運預熱 李思穎等3港將任大使
體壇快訊：傅家俊世外締16紅闖第3圈
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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