沙拿續約利物浦兩年 稱留效因信能贏更多冠軍

由於穆罕默德沙拿於6月尾約滿，利物浦季內又一直未與他傾談續約，故此傳言他將會離開已效力8年的「紅軍」。惟近日事件漸露曙光，結果紅軍昨證實與沙拿續約至2027年，沙拿隨即發表聲明道：「我當然感到非常興奮。我享受足球……我在這裏度過了自己最美好的時光，已效力8年了，希望將會是10年……這是一支出色的團隊。我簽約因這球隊有力贏得更多冠軍……請球迷繼續支持，我們會盡力而為。」

另即使英超篤定來季前五可出席歐聯，但「四哥」車路士暫只多排第7的阿士東維拉兩分，故餘下7輪爭持仍激烈，其中第6位曼城及維拉，今晚分別主場迎戰水晶宮和作客修咸頓時誓不容有失，至於次席的阿仙奴若在主場挫賓福特，便可將落後紅軍的分數減至8分。此外，「兵工廠」落實在7月31日訪港鬥熱刺前，將在同月23日和27日踢兩場季前熱身賽，於新加坡國家體育場分別對AC米蘭及紐卡素。

東拿利傳再捲賭波醜聞受查

另據英傳媒廣泛報道，「喜鵲」的意大利隊中場辛度東拿利再捲入非法賭波醜聞被意國警方調查，而涉及這宗案件尚有另外11名現役或前意甲球員。24歲的東拿利曾於2023年10月因非法投注而被禁賽10個月。