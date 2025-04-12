訪港曼聯名宿約基學冲奶茶 嘆後輩難及三冠王班底

現年53歲的「黑雙煞」之一約基，繼日前出席曼聯5月30日友賽港足的記者會，昨午到訪尖沙嘴一間茶餐廳，與港足中場顏卓彬一同試食西多士等，二人更即場首次學冲港式奶茶。曼聯友賽港足昨午公開售票，截至昨晚390至1190元的最平4種門票均已售罄。

約基活動後受訪，稱港式奶茶令他想起家鄉加勒比海的茶，又透露現時每日只吃一餐。1999年曾隨曼聯在香港大球場獻技的他笑言，年紀大已記不清何時來過亞洲比賽，僅稱每次來都很愉快。

稱舊會重複犯錯 球員技術鬥志不足

港腳顏卓彬獲寄語下月友賽須建功

曼聯門將奧拿拿昨在歐霸兩度犯錯，作客補時被里昂逼和2：2。約基認為今季紅魔重演上季劇本，「領先後被扳平、低級失誤錯過勝仗。門將失誤總是容易被放大，曼聯歷來有多名世界級門將，當現任門將頻繁犯錯，批評聲音就會湧現，這場失誤讓他又成眾矢之的」。

曼聯今季英超暫排13位，作為1999年「三冠王」成員，約基稱當年紅魔球星無論技術、鬥志以至對代表球會的理解，均是現役紅魔球員遠遠無法比較，「現在球員似乎不知道『曼聯球員』所需的標準，當每個對手都想擊敗你，你必須強硬反擊、展示鬥志」。顏卓彬透露獲約基鼓勵對曼聯時一定要爭取入球，「閒談中感受到他心態好強，稱不是嘗試，而是一定要做到」。