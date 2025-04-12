曼聯僅和里昂失先機 奧拿拿嘴炮後出洋相 艾摩廉極力護航

奧拿拿賽前曾與尼曼查馬迪爆罵戰，當時馬迪曾以「曼聯史上最差門將之一」形容對方，奧拿拿則以「最少我贏過冠軍，比有些舊將好」反唇相譏。未料昨仗奧拿拿即以表現反證此役未有上陣的馬迪「所言非虛」。他先在上半場26分鐘判斷出錯，被里昂中場泰亞高艾馬達一記罰球攻破大門。雖然利尼約路及約舒亞舒克斯其後各建一功，一度助曼聯反超前，但奧拿拿戰至下半場補時5分鐘，又未能接實對方禁區內射門，結果被卓基門前「執死雞」追成2：2完場。

史高斯：奧拿拿會後悔捲罵戰

連同此仗在內，奧拿拿去季至今已在各項賽事犯下8次失誤直接導致失球，其失誤數字為同期英超所有門將之冠。縱使紅魔主帥魯賓艾摩廉賽後仍極力維護愛將，並表示「自執掌曼聯後，我所犯的錯誤比陣中任何一名球員都多，因此我不打算對奧拿拿說什麼，我對他仍有百分百信心」，惟紅魔舊將史高斯毫不客氣直斥奧拿拿的表現是一場災難，「第一個失球根本就是愚蠢的犯錯，我完全不知道奧拿拿當時打算幹什麼。他應該會後悔賽前參與那些無謂的口舌之爭」。

熱刺逼和法蘭克福 拉素負波杜基林特

熱刺主場迎擊法蘭克福方面，客軍開賽僅5分鐘便由已獲多支歐洲豪門垂青的小將伊基迪先拔頭籌，但主隊26分鐘憑柏度樸路扳平。熱刺之後形勢明顯佔優，惟中場貝治華及賓坦古亞攻門俱中楣不入，守將雲迪尹補時最後一擊的頭槌又被表現神勇的法軍門將卡華山度士飛身撲出，最終雙方各一言和。熱刺主帥普斯迪高路賽後無奈嘆道：「今季我們沒有獲得足球之神青睞。即使在失球前，我們都做得比對方出色，此仗未能勝出絕對不是球員的責任。」

同日挪超球隊波杜基林特憑中場梳特尼斯梅開二度，主場令人意外地以2：0輕取意甲的拉素；蘇超的格拉斯哥流浪克服大部分時間少踢一人的劣勢，主場與畢爾包互交白卷。