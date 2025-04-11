PSG反勝維拉 安歷基拒放鬆 誓言下回合續主攻爭入歐聯4強

【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）昨在歐聯8強首回合，主場以3：1反勝阿士東維拉，賽後雖手握晉級4強主導權，但主帥安歷基強調球隊不懂退守，故下周三次回合作客將照攻。同日巴塞隆拿藉箭頭羅拔利雲度夫斯基梅開二度兼為球隊斬獲個人第99球，主場以4：0大勝多蒙特，繼2018／19年球季後再闖準決賽在望。
PSG開賽後急攻，但中場域天拿兩度射門，以及鋒將基華拉斯基利亞和奧士文尼迪比利連橫叩關均未竟全功，更在35分鐘被阿士東維拉先開紀錄，當時中場泰利文斯於左路接應曼聯借將前鋒拉舒福特直線傳球後，傳中予伏兵城下的中場摩根羅渣士射入，令身為維拉球迷的座上客英國王儲威廉與長子喬治小王子雀躍不已。惟4分鐘後便被PSG中場迪斯亞杜伊射入扳平，亦是這名19歲法國新星各賽事近4次上陣攻入的第5個入球。下半場接戰僅4分鐘，基華拉斯基利亞左路發難窄位射入掛網波為PSG反超前2：1。59分鐘，倒戈的維拉主帥艾馬利換入PSG借將中場馬高阿辛斯奧加強攻力，卻在補時階段再被PSG左閘紐奴文迪斯破門，最終以1：3敗走。
19歲功臣杜伊近4戰入5球
下輪聯賽獲押後蓄銳征次回合
PSG主教練安歷基說：「己隊只能心無旁騖地比賽，只知欲打入4強這仗非勝不可。次回合將會是另一場令人緊張的硬仗，情况就像16強征戰利物浦。球隊作客次回合的目標很清晰，就是嘗試凱旋。我們不能想太多，也不曉得退守。」敵帥艾馬利則說：「賽果不理想，但並非最惡劣，我們仍有90分鐘，希望維拉公園球場在次回合能令球隊更強大。不過PSG始終是熱門球隊，並已展示了實力，而且個別球員確實高質。」維拉需在周六晚英超作客已篤定降班的包尾大幡修咸頓，但PSG獲法甲賽會批准押後作客南特；換言之，他們將可為下周三次回合養精蓄銳。
羅拔仔起孖領巴塞4球挫多蒙特晉級在望
至於巴塞隆拿昨晨主場迎戰上屆亞軍多蒙特一役，主隊18歲守將古巴斯於25分鐘射門，隊友翼鋒拉芬夏比洛尼門前加一腳先拔頭籌領前上半場。巴塞前鋒「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基下半場分別在48和66分鐘獲拉芬夏及費明盧比斯助攻得手，並令這名波蘭國腳效力3季以來獨取99球，而其前線拍檔的17歲新星拉明耶馬則在77分鐘接應拉芬夏傳球後埋齋，終令多蒙特吞4蛋而回。巴塞主教練費歷克賽後說：「我軍仍未過關，而足球比賽是瘋狂的，你永遠不知將來會發生什麼事，可以做的是繼續集中精神比賽。」而拉芬夏則為被他「截糊」的古巴斯致歉。