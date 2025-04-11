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2025年4月11日星期五
曼聯5‧30友賽港足今午12時公售 8種票價由390至2990元 承諾眾星隨隊訪港
韋斯活領港足倒戈曼聯 寓賽於操備亞盃外鬥印度
陳善鈺壁球U23世界賽奪亞
鄧謝配羽毛球亞洲賽混雙闖8強 雙楊配女雙不戰而勝同過關
當錫首返獨行俠主場倒戈感觸落淚 轟45分領湖人客勝
體壇快訊：陳諾思劍擊世青賽8強止步
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PSG反勝維拉 安歷基拒放鬆 誓言下回合續主攻爭入歐聯4強
沙拿雲迪積克勢留利物浦
美斯起孖領國際邁阿密闖中北美冠4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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