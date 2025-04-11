體壇快訊：陳諾思劍擊世青賽8強止步

林兆恒WTT太原賽晉次圈

WTT乒乓挑戰賽中國太原站昨展開正賽，港隊一哥黃鎮廷在男單首圈以局數1：3不敵韓國隊的朴康賢，連同陳顥樺及姚鈞濤齊下馬；林兆恒則以3：2險勝過關，今晚與韓國隊球手林鐘勳爭出線。女單方面，吳穎琳和朱成竹分別直落3局不敵日本隊的長崎美柚及橋本帆乃香。

朱修平泰國分齡賽50蝶奪金

一連6日的泰國分齡游泳錦標賽昨在北欖府煞科，港隊在煞科日勇奪6金4銀6銅共16面獎牌，其中朱修平先在16至18歲組男子50米蝶泳初賽游出25.33秒晉級不分年齡組別的「超級決賽」，終在決賽再游出25.18秒刷新大會紀錄下奪金。

趙勇接掌中國女排

中國排球協會昨宣布，趙勇將接替蔡斌接任中國女排主教練。趙勇在2023年曾率領「女長城」奪得成都世界大學生運動會冠軍，並在去年率隊在U17女排世界賽封后。此外，2004年雅典奧運女排冠軍成員楊昊同時加入教練團，她在成都世大運曾以助教身分輔助趙勇。

佐高域蒙地卡羅賽次圈下馬

世界排名第5的塞爾維亞籍名將佐高域，前晚在蒙地卡羅網球大師賽男單次圈爆冷直落兩盤不敵智利籍球手泰比路，提早下馬。而世界第6的英籍星將德拉柏則昨被西班牙籍的霍堅拿全場6次破發下，終激戰2小時46分後以盤數1：2落敗，無緣8強。

洛杉磯奧運名額女超男寫歷史

國際奧委會（IOC）昨會議後公布，2028年洛杉磯奧運將會設有351個獎牌項目，女子運動員名額亦史上首次超越男子，其中女足增至16隊，男足則降至12隊；同時在體操、射箭、賽艇及乒乓球均增設混合團體賽事。至於游泳方面亦加入50米背泳、蝶泳及蛙泳項目。