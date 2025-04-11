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體育

韋斯活領港足倒戈曼聯 寓賽於操備亞盃外鬥印度

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）今次友賽英超球隊曼聯，主帥韋斯活及中場顏卓彬均明言不會視為表演賽，會認真對待以備戰6月10日亞洲盃外圍賽主場對印度隊。

韋斯活出身曼聯青訓，但未為一隊上陣，這名48歲英籍教頭昨出席記者會時不忘自嘲，稱自己太快被裁走，無緣與昨同場的名宿約基共事。他仍記得球員時代效力諾咸頓及巴拉福特時曾多次倒戈曼聯，但都是落敗收場，今次將是他執教生涯首次面對母會。

自嘲太快被裁無緣與約基共事

透露6月5日主場友賽尼泊爾

港足友賽曼聯將於5月31日香港足總盃決賽前一日舉行，韋斯活承認港足因而未能完整陣容出戰，只能挑選23 、24名球員參與，不過相信每個港足球員都渴望對曼聯，從而積極提升狀態，「這場並非普通表演賽，我們會當正式比賽制定完整訓練計劃，為6月亞洲盃外圍賽對印度做準備」。他又透露對印度隊前，6月5日會主場友賽世界排名175位的尼泊爾隊，但6月兩仗能否在啟德主場館舉行仍有待落實。

在港足身穿8號球衣的中場顏卓彬稱，最期待與同為8號的曼聯隊長般奴費南迪斯交手，並希望藉這場高強度友賽提升行軍速度，「一來我好鍾意8號這號碼，二來能夠與歷史悠久、地位崇高的曼聯在球場上競技，是值得興奮的事，相信港隊球員和球迷都好期待這天來臨」。

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