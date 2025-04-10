南區絕殺東方三闖菁英盃決賽

極刑改變戰局 巴杜姆宴客彭利拿奠勝

兩軍此戰均稍作輪換收起部分主力，東方17分鐘有前鋒巴杜姆禁區內被翟廷峯踢跌，球證直指12碼，惟該名西班牙籍前鋒親自操刀被顏翱天撲出。換邊後雙方陸續調回主力上場，南區換入亞哥斯達及史提芬彭利拿；東方則由馬高斯、亞歷斯祖、洛迪古斯和巴科爾入替。戰至補時4分鐘，亞哥斯達禁區內被林千裕剷跌，輪到南區博得12碼，並由「肥彭」完成絕殺，南區繼2022 ／23年球季封王後，歷來第3次殺入決賽。

南區門將顏翱天此戰撲出極刑稱雄，他賽後稱慶幸能為球隊勝利作出貢獻，「踢職業以來首次踢入盃賽決賽，自己盡力做到最好。球會一直想我進步，我都想以表現報答球會」。除了顏翱天，南區常規正選門將伍瑋謙今季三救極刑，前者笑稱除了運氣，門將教練范俊業指示和日常訓練準備也是功不可沒。

南區領隊兼暫代主帥貝可泓說，晉級菁英盃決賽算是繼續向贏得盃賽冠軍的季前目標邁進，並說球隊港超成績不如意，第三循環計劃求變，專注菁英盃戰線，「聯賽開始試不同新陣式和球員組合，現在菁英盃入決賽，變相聯賽可以更放膽嘗試」。