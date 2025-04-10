七人賽首邀女子外隊 港將盼促進交流擴視野

賽事分為男子組主賽、名人賽和女子組，其中去年首辦的女子組，今屆分別邀請威爾斯球隊域斯咸、泰國球隊春武里及新加坡的Eastern Thunder，與3支香港女甲球隊傑志、仁足社和東道主港會較量。各隊踢單循環對賽後，小組前二球隊將爭奪冠軍，另設第3至4名及第5至6名排名賽。

傑志女足前鋒朱寶恩這次將首戰港會七人賽，對不同體驗的比賽模式表示期待。對於賽事首邀外隊來港，曾外流中國女甲的她表示最期待與春武里交手，「泰國球隊實力比香港高，之前出外時也有來自泰國的隊友，看看會否重遇」。效力仁足社的前鋒宋麗雯則說，這次賽事對香港女足是難得的「文化交流」機會，「期待看見不同球隊風格、體格差異。年輕球員可透過賽事擴闊視野，未來放眼外流這些地方發展」。

阿仙奴名宿列文訪港踢名人賽

至於重頭戲男子組主賽續獲英超球會白禮頓、阿士東維拉、韋斯咸及李斯特城等外隊派出梯隊出戰；本地球隊則包括港超球會標準流浪、港會及港足U22等，其中港足U22將與李斯特城、阿爾克馬爾及港會共處B組；流浪則在D組面對韋斯咸、新加坡木球會及北愛爾蘭球隊拉恩（Larne FC）。名人賽方面，曾效力阿仙奴的德國前國門列文早前落實赴港為友誼聯賽明星隊出戰。

港足6月初再主場友賽備亞盃外

另外，昨出席抽籤的香港足總總幹事張炎有透露港足6月初將會安排主場友賽，對手和地點待定，重申會爭取在啟德主場館舉行6月10日迎戰印度隊的亞洲盃外圍賽。曼聯前日官宣5月30日在香港大球場友賽港足，張炎有認為即使緊接翌日有香港足總盃決賽，對港足徵召球員出戰影響不大。