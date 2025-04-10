報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年4月10日星期四
賴斯罰球起孖領兵3球先取皇馬 造就個人「最佳時刻」難以置信 英超穩奪來屆歐聯5席
國米作客先捷破拜仁歐聯主場金身
馬迪領里昂倒戈曼聯 諷奧拿拿不濟
陳善鈺U23世界賽決戰埃及好手爭冠
伍家朗盧善恩馬子雪亞洲賽一輪遊 鄧謝配今戰16強
謝榮鍵英國GT揭幕戰奪季 月底轉戰銀石
體壇快訊：港女籃征蒙古戰亞盃外
遊艇會分享伴我啟航計劃成果 會長彭孝書盼有助培育新星
電視精選
七人賽首邀女子外隊 港將盼促進交流擴視野
南區絕殺東方三闖菁英盃決賽
港女足友賽作客挫沙特 6月亞洲盃外圍賽前振士氣
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
賴斯罰球起孖領兵3球先取皇馬 造就個人「最佳時刻」難以置信 英超穩奪來屆歐聯5席
國米作客先捷破拜仁歐聯主場金身
馬迪領里昂倒戈曼聯 諷奧拿拿不濟
陳善鈺U23世界賽決戰埃及好手爭冠
伍家朗盧善恩馬子雪亞洲賽一輪遊 鄧謝配今戰16強
謝榮鍵英國GT揭幕戰奪季 月底轉戰銀石
體壇快訊：港女籃征蒙古戰亞盃外
遊艇會分享伴我啟航計劃成果 會長彭孝書盼有助培育新星
電視精選
七人賽首邀女子外隊 港將盼促進交流擴視野
南區絕殺東方三闖菁英盃決賽
港女足友賽作客挫沙特 6月亞洲盃外圍賽前振士氣
賴斯罰球起孖領兵3球先取皇馬 造就個人「最佳時刻」難以置信 英超穩奪來屆歐聯5席
國米作客先捷破拜仁歐聯主場金身
馬迪領里昂倒戈曼聯 諷奧拿拿不濟
陳善鈺U23世界賽決戰埃及好手爭冠
伍家朗盧善恩馬子雪亞洲賽一輪遊 鄧謝配今戰16強
謝榮鍵英國GT揭幕戰奪季 月底轉戰銀石
體壇快訊：港女籃征蒙古戰亞盃外
遊艇會分享伴我啟航計劃成果 會長彭孝書盼有助培育新星
七人賽首邀女子外隊 港將盼促進交流擴視野
南區絕殺東方三闖菁英盃決賽
港女足友賽作客挫沙特 6月亞洲盃外圍賽前振士氣
prev
next