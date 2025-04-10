體壇快訊：港女籃征蒙古戰亞盃外

姚鈞濤WTT太原站闖正賽

港將姚鈞濤昨在WTT乒乓挑戰賽中國太原站男單外圍賽取三連勝，林兆恒則獲2勝1負，齊晉正賽後與隊友陳顥樺及黃鎮廷同角逐，其中姚鈞濤首圈大戰日本隊新星松島輝空。女單、女雙、男雙及混雙正賽亦今早起上演，其餘港將吳詠琳、朱成竹將分途出擊。

金塊辭退主帥米高馬龍

今季只戰剩3場NBA常規賽的丹佛金塊，昨宣布解僱兩年前領軍贏得總冠軍的主帥米高馬龍，總經理布夫亦不獲續約，助教艾度文將任臨時主帥至季尾。克里夫蘭騎士昨藉全隊射入25個三分球，主場135：113挫芝加哥公牛，隊史第4次鎖定季後賽東岸頭號種子資格。

薩維利夫蒙地卡羅賽意外次圈下馬

頭號種子的「世二」德籍名將阿歷山大薩維利夫雖在ATP千分級的蒙地卡羅網球大師賽男單首圈輪空，但前晚在次圈先贏一盤下連失兩盤3：6、5：7反負予意籍球手貝列天尼，意外提早下馬。貝列天尼晉級後將在16強與同胞梅薩迪上演「意大利內訌」爭入8強。另外，次號種子的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯則在男單次圈先輸一盤3：6下，連贏兩盤6：0、6：1反勝阿根廷籍球手謝倫杜洛晉級。