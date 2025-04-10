賴斯罰球起孖領兵3球先取皇馬 造就個人「最佳時刻」難以置信 英超穩奪來屆歐聯5席

阿迪達提醒麾下只完成「半場」

阿仙奴昨在酋長球場迎戰皇馬，全場多達11次攻門中龍。中場湯馬士柏迪12分鐘遠射被傷癒復出的門將泰拔高圖爾斯擋出，30分鐘，皇馬射手基利安麥巴比半單刀禁區起腳，但欠角度被門將大衞拉耶撲出。高圖爾斯完半場前再撲出迪格蘭賴斯的頭槌及加比爾馬天尼利的補射，半場互無紀錄。兵工廠戰至58分鐘開紀錄，賴斯離門25碼主射罰球，彎過人牆貼近柱入網。這名26歲中場於70分鐘在禁區頂再操刀罰球，皮球直飛右楣死角入網。阿仙奴得勢不饒人於75分鐘再由米基爾馬連奴撞射得手，終以3：0大勝補時階段有中場卡馬雲加兩黃一紅被逐的皇馬。阿仙奴勝出此仗後，亦確定英超在歐洲賽積分榜穩奪前兩名，下季至少可取得5個歐聯席位。

賴斯今季各賽事已入7球及8次助攻，職業生涯之前338場賽事均從未入過罰球，卻在第339場的12分鐘內「一不離二」。當選昨仗最佳球員的他說：「我激動得說不出話，以前我從沒發生過這種事。賽後我翻看兩個入球好幾次，相信之後會繼續回味。除了是球會歷史性一夜，對我亦是難以置信一天。這可能是我職業生涯最好的時刻，可能是我最佳的兩個入球」。他透露首個罰球其實事前死球教練示意他傳中，「當時我覺得可以將球彎入網，身旁隊友（布卡約）沙卡告訴我如果感覺可以就射門，最終我按照自己感覺去做」。

阿仙奴已連續11場歐聯主場不敗，主帥阿迪達賽後表示，面對一隊長期稱霸歐聯的強敵，麾下創造神奇的一晚，「除了賴斯兩個神奇入球，球隊也踢出神奇表現，一切都關乎信念，相信自己就能做到」。他強調目前只完成「半場」，要做好充分準備下周中次回合作客班拿貝球場。

安察洛堤信皇馬有力逆轉

皇馬在歐聯改制後淘汰賽階段，未試過首回合輸3球下可在次回合逆轉晉級，不過主帥安察洛堤說：「情况（晉級）非常艱難，但足球世界一切皆有可能，正如賴斯之前從未入過罰球，今場卻入了兩個。在班拿貝球場更不可思議的事之前都發生過。」