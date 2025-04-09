鄧謝配重組響頭炮 亞洲賽32強挫泰國 雙楊配今登場

馬子雪外圍賽連過兩關闖正賽

鄧謝配去年12月戰畢世巡年終賽後拆伙，鄧俊文此後改伙吳芷柔出戰，今年先後贏得瑞昌中國大師賽和越南國際賽冠軍；謝影雪則1月透露切除盆腔畸胎瘤，一直未有出賽，故這次重組亦是謝影雪復出戰。列賽事第5種子的鄧謝配首擊面對泰國隊的Ruttanapak Oupthong／Jhenicha Sudjaipraparat，以31分鐘直落贏21：9及21：15，順利晉級16強。

其餘港將方面，馬子雪在女單外圍賽連挫澳門和哈薩克隊選手，闖正賽32強鬥泰國隊的寶姍蘭。盧善恩獲遞補直入正賽，面對另一泰國隊球手加特蓬。洪魁駿／呂俊瑋在男雙外圍賽接連擊敗哈薩克和越南隊組合，與羅卓謙／楊盛才同亮相正賽。洪魁駿與呂俊瑋另分途出戰混雙，後者32強伙傅智恩不敵中華台北隊組合，前者則伙曾曉昕在外圍賽不敵日本隊的西大輝／佐藤燈，無緣正賽。至於傅智恩／梁詩樂則在女雙外圍賽擊敗澳門組合出線。

志田千陽稱赴華比賽遇狂迷跟蹤

另外，去年巴黎奧運後人氣急升的日本女雙代表志田千陽，昨在社交網以中文發限時動態，指與拍檔松山奈未過去一年半在中國比賽屢受球迷跟蹤滋擾，呼籲支持者停止類似行為，「從現在開始請立刻停止跟蹤或類似行為，但如果這種情况還一直持續下去，我會想辦法做處理。請大家把目光放到賽場上，而不是我們的私生活」。志田千陽與松山奈未今早女雙32強登場，首戰鬥同鄉高橋美優／大竹望月。