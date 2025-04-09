李斯特城八連敗零入球 主場吞紐卡素3蛋 傳雲佬掛冠

應屆英格蘭聯賽盃冠軍紐卡素，此役憑積及梅菲在2和11分鐘早段梅開二度，加上倒戈的哈維班尼斯於34分鐘建功，繼英超首循環大勝4：0後，再向李斯特城派3蛋，也令「狐狸」賽後成為繼1976／77年球季的新特蘭後，另一八連敗兼無入球的英格蘭頂級聯賽球隊。英國傳媒報道，去年11月走馬上任的領隊雲尼斯達萊已暗示請辭。

「雲佬」賽後非常失望地說：「這是艱難的一夜，尤其球隊目前狀態低沉，現在最重要是要分析它，然後睡一覺，從中恢復過來。」至於前晚解僱領隊祖歷的包尾大幡修咸頓則宣布，會以助教羅斯克暫代領軍，去夏回巢的36歲中場拉爾拉拿則兼任助教。

雲迪積克證與利物浦洽續約

傳邁阿密獲優先斟介迪布尼

另外，季尾約滿利物浦的33歲隊長中堅華基爾雲迪積克透露，續約一事已有眉目，「是的，事情有進展。我暫不知道會否留隊，這是內部討論，拭目以待好了。我愛這間球會和球迷」。至於上周五宣布今季結束後離開曼城的奇雲迪布尼，傳言美職球會邁阿密國際已獲優先斟介權，令這名33歲比利時隊中場或有機會與美斯及蘇亞雷斯合作。美職第二個轉會窗於7月24日才開啟。