巴塞劍指四冠先鬥多蒙特 費歷克讚迪莊柏迪展中場威力

由兩名拜仁慕尼黑前帥費歷克和尼高高華領軍的巴塞隆拿及客軍多蒙特，明晨將在歐聯8強首回合交鋒，主隊射手羅拔利雲度夫斯基勢將第28次倒戈，但費歷克賽前特別稱讚由法蘭基迪莊及柏迪坐鎮的中場線，疑暗示這正是球隊今季能否榮膺「四冠王」的關鍵。

巴塞隆拿既是今季西班牙超級盃冠軍，也分別在西甲和西班牙盃領先和躋身決賽，明晨歐聯8強迎戰多蒙特亦被看高一線，令去夏接掌帥印的費歷克有望成為「四冠王」教頭，他固然明白歷來27次倒戈多蒙特獨取27球的羅拔利雲度夫斯基的重要性，但亦了解對方若無強而有力的後盾亦會徒勞無功。

曾在2019年11月取代尼高高華成為拜仁主帥的費歷克說：「法蘭基迪莊及柏迪的中場威力是不可思議的。他們勇於搶球及控球在腳。你可看到曾受重傷的迪莊現在作戰精神可嘉，表現是何等出色。」迪莊卻歸功於「只要柏迪在你身旁，一切都能迎刃而解」。

蜂兵6將傷停 舒洛達碧克收咧

上季歐聯亞軍多蒙特明晨雖有中場柏斯高哥斯停賽，以及連同昨因膝傷提早收咧的後衛尼高舒洛達碧克在內共有5名傷兵，但尼高高華自2月初接手後「蜂兵」表現穩定不少，各賽事近9仗錄得5勝2和2負，不敗率約78％，故出征巴塞未必坐以待斃。