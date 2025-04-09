法甲新王PSG迎維拉 敵軍兩借將當勇 阿辛斯奧誓弒舊主

．巴黎聖日耳門vs.阿士東維拉 - now643台 明晨03：00直播

艾馬利興兵倒戈PSG 稱拉舒福特一切正好轉

阿士東維拉上季英超前四衝線，得以相隔41年再度出席歐聯。維拉在今屆分組賽令人意外地直接出線16強，之後1月冬季轉會窗招兵，分別從曼聯和PSG借來拉舒福特及馬高阿辛斯奧，結果後者在上月中兩回合，在總比數6：1大破布魯日晉級8強中獨取3球。總計這名29歲西班牙國腳至今為維拉各賽事上陣11場入8球和1次助攻；「福仔」亦交出3個入球和3次助攻，反映明晨領軍倒戈的主帥艾馬利確眼光獨到。

艾馬利賽前說：「拉舒福特來到這裏後，既能與隊友和諧相處，又明白球隊的比賽風格和要求，更能重返英格蘭隊，這使他回復信心。他的一切正在不斷好轉。」

阿辛斯奧同時也稱在新東家感到舒適，「與隊友和球迷一起令我非常快樂，也為能在伯明翰市生活而雀躍」。法國《隊報》報道，阿辛斯奧無意與PSG簽新約，勢在今夏離隊，有機會以2000萬歐元（約1.7億港元）轉會費正式加盟維拉。另據報他前年夏天約滿皇家馬德里後以自由身加盟PSG，疑因不受曾執教皇馬宿敵的巴塞隆拿主帥安歷基重用，故此或亟欲藉這次歐聯8強向對方還以顏色。

PSG字母哥上圈數據亮眼

隊長馬昆賀斯停賽恐露缺口

PSG日前達成法甲四連霸偉業，固然需歸功暫以21球領先法甲射手榜的奧士文尼迪比利，但不容忽略的是，冬季轉會窗從拿玻里來投的新兵翼鋒基華拉斯基利亞的表現也甚為搶鏡。這名24歲格魯吉亞隊「字母哥」迄今在聯賽和歐聯披甲16次入3球和貢獻4助攻，其中在歐聯16強淘汰利物浦兩回合共有10次攻門5次中框的亮麗數據。然而，PSG這仗隱憂是隊長中堅馬昆賀斯停賽，恐成維拉破門契機。