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體育

曼聯5·30訪港 大球場約戰港足 隔12載重臨香江 明午召記者會周五售票

【明報專訊】英超球隊曼聯相隔12年再度訪港！主辦單位昨午證實「紅魔」5月30日在香港大球場友賽中國香港足球代表隊，明午將舉行記者會公布詳情，門票則周五在Cityline平台開售。

韋斯活倒戈紅魔 名宿約基現身記招

主辦近兩屆賀歲盃的ProEvents國際文娛管理昨午向傳媒發採訪邀請，證實曼聯將於5月30日晚上8時訪港友賽港足，明午舉辦記者會公布比賽票價等詳情，屆時除了出身曼聯青訓的港足主教練韋斯活，同場還有紅魔名宿約基到港出席。

完季後即快閃亞洲掘金

首站赴大馬鬥東南亞明星

現時英超只排13位的曼聯昨在官網公布，在5月25日英超完季後，就會立即乘坐贊助商之一的馬來西亞航空起程到亞洲，5月28日晚上先在馬來西亞吉隆坡踢首場友賽對東南亞明星隊，然後5月30日晚到香港大球場比賽，是繼2022年7月在曼谷後季前再訪亞洲，並確認於2025／26年開季前，會到美國展開夏天季前系列賽。

曼聯上次來港為2013年7月29日，在香港大球場與港超球隊傑志踢季前熱身賽，當年由莫耶斯帶隊，上半場憑韋碧克、基斯史摩寧及法比奥達施華各建一功領先3球，下半場再由贊奴沙及連格埋齋，在39,102人坐滿大球場下，以5：2大勝一度有林嘉緯及艾力士連追兩球的傑志。

曼聯行政總裁奧馬貝拉達表示，這次安排能同時聯繫來自亞洲和美國的球迷及加深關係，並明言可帶來大量額外收入，幫助球會更強大。ProEvents主席金偉明今年初賀歲盃後曾透露爭取5月或7月再辦外隊訪港友賽，之後一直盛傳是曼聯。權威體育媒體《The Athletic》2月中曾報道，紅魔這次亞洲「快閃」之旅預計可帶來1000萬美元（約7800萬港元）收入。

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