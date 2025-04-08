足壇快遞：馬體會絕殺西維爾保爭標希望

祖雲摸和羅馬 新帥杜陀無緣連勝

祖雲達斯昨晨在意甲作客與羅馬賽和1：1，賽後續居第5位，新帥杜陀無緣取得兩連勝。去年10月被曼聯解僱後賦閒至今的荷蘭籍教頭坦夏格，昨仗亦成座上客。羅馬主帥雲尼亞里賽後強調無意再押後退休，坦帥被視為來季新帥潛在人選，但說法遭其本人否認。至於第6位的拉素作客1：0小勝第3位的阿特蘭大後，追至落後祖雲1分。

邁阿密失分 美斯建功破希古恩紀錄

阿根廷隊球王美斯昨上半場補時4分鐘射入扳平一球，協助國際邁阿密在美職主場1：1逼和FC多倫多，開季4勝2和續不敗。美斯前年夏天加盟邁阿密後，在美職常規賽上陣29次錄得24球和20次助攻，超越同鄉希古恩成為球會炮製最多入球球員。

國少反負烏茲別克亞少盃出局

中國U17國家足球隊（國少隊）昨晨在亞少盃A組次仗縱由張城瑞先開紀錄，但終以1：2反負烏茲別克隊，兩戰全敗後篤定出局，並無緣今年擴張至48隊的世少盃決賽周。同組沙特阿拉伯則以3：1反勝泰國隊，與烏茲別克隊同錄兩連勝。